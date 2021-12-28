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7 وفيات و296 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 14:23

7 وفيات و296 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
وفيات كورونا تعاود الارتفاع (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 7 اشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تشخيص 296 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 286 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، اليوم الثلاثاء، أن 3 وفيات سجلت في قطاع غزة، ووفاة في بيت لحم، ووفاة في جنين، ووفاة في طوباس، وأخرى في رام الله.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: بيت لحم 42، طوباس 11، جنين 23، الخليل 39، سلفيت 6، رام الله والبيرة 34، طولكرم 8، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 1، أريحا 4، قطاع غزة 103.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: بيت لحم 68، طوباس 19، جنين 28، الخليل 46، سلفيت 2، رام الله والبيرة 28، طولكرم 2، نابلس 7، ضواحي القدس 4، أريحا 2، قطاع غزة 80.

ولفتت تقرير وزارة الصحة إلى وجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 115 مريضا، بينهم 18 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يأتي ذلك، فيما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة الجديدة "أوميكرون" إلى 35 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الشخرة إن 90 % من الإصابات هي من القادمين من الخارج.

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#الصحة الفلسطينية
#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#وفيات كورونا
#أوميكرون

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