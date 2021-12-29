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تأكُّد وجود 8 فلسطينيين بين المفقودين بغرق القارب قبالة اليونان

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 17:14

تأكُّد وجود 8 فلسطينيين بين المفقودين بغرق القارب قبالة اليونان
الصورة للتوضيح فقط (أرشيفية - "أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

فُقِد 8 فلسطينيين في حادثة غرق المركب في بحر إيجة، وجاري العمل للتحقق من مصيرهم، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية، أحمد الديك في البيان، إن "سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع تفاصيل حادثة غرق المركب في بحر إيجة وقبالة جزيرة باروس، وتقوم بمتابعة هذه القضية مع السلطات اليونانية المختصة، حيث تأكَّد وجود 8 فلسطينيين بين المفقودين وجاري العمل على التحقق من مصيرهم".

وعبر الديك عن أمله في "الوصول إلى مزيد من المعلومات التفصيلية والدقيقة بشأن مصير الفلسطينيين الثمانية في الأيام القليلة القادمة".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أشارت، أمس الثلاثاء إلى احتمال تواجد فلسطينيين على متن القارب الذي غرق قبالة اليونان، مساء الجمعة الماضي، والذي كان يقلّ مهاجرين.

وذكر الديك أن سفارتي فلسطين لدى تركيا واليونان، تتابعان على مدار الساعة مع السلطات المختصة في كلا البلدين حادثة غرق مركب قبل ثلاثة أيام في بحر إيجه. وأضاف في بيان صحافي، أمس، أنه "وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدينا أن ما يزيد عن 60 شخصا كانوا على متن هذا المركب وهم يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية بحثا عن حياة أفضل وعيشة كريمة، وتم انتشال 40 شخصا وهم أحياء، وغرق 20 آخرين".

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#فقدان فلسطينيين
#وزارة الخارجية الفلسطينية

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