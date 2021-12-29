مستوطنون يهاجمون اللبن الشرقية بالضفة وإطلاق نار على منازل الشيخ جراح

أُصيب العشرات بحالات اختناق، جرّاء مهاجمة مستوطنين، اليوم الأربعاء، قرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما أطلق مستوطن النار صوب منازل المقدسيين في حيّ الشيخ جراح.

وقال رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية، يعقوب شاهين، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية، وشرعوا باستفزاز المواطنين بحماية من جيش الاحتلال.

ولفت إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والمستوطنين، تدخل على إثرها عناصر جيش الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، تم معالجتهم ميدانيا.

وتتعرّض اللبن الشرقية كما بقيت القرى والبلدات بالضفة الغربية لاعتداءات من قبل المستوطنين.

وأطلق مستوطن، مساء اليوم، النار صوب منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال طفلا.

وبشكل عشوائي وكثيف، أطلق المستوطن النار صوب منازل المقدسيين في الحي، رغم تواجد قوات الاحتلال على المدخل الغربي للحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل أنس جعبري (13 عاما) من حي الشيخ جراح كذلك.