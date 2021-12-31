الصحة الفلسطينية: 13 إصابة جديدة بمتحورة "أوميكرون"

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضح أن إجمالي الإصابات المسجلة بالمتحورة "أوميكرون"، قد ارتفع إلى 67، بينها حالة في قطاع غزة و66 في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، تسجيل 6 وفيات، و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و325.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أمس، أن "حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة 1، الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، طولكرم 1".

وقالت إن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 116 مصابا، بينهم 19 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.