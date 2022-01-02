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الصحة الفلسطينية: 10 حالات جديدة ترفع عدد المصابين بـ"أوميكرون" إلى 77

تاريخ النشر: 02/01/2022 - 11:12

الصحة الفلسطينية: 10 حالات جديدة ترفع عدد المصابين بـ"أوميكرون" إلى 77
(تصوير: وزارة الصحة الفلسطينية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالمتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد إلى 77 حالة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في بيان، إن عدد المصابين بالمتحورة أوميكرون ارتفع إلى 77، بينها إصابة واحدة في قطاع غزة، بعد تسجيل 10 إصابات، الأحد.

وأضاف أن غالبية الإصابات هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول 3 إصابات بالمتحور "أوميكرون" لأشخاص قادمين من الخارج.

وتم اكتشاف متحور "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ويواصل انتشاره السريع في دول العالم في طريقة ليصبح السائد في إصابات "كورونا" عوضا عن متحور "دلتا".

ورغم أن خطورة "أوميكرون" تتمثل في كونه شديد العدوى وبقدرته على إصابة حتى متعاطي الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا، إلا أن الخبراء يقولون إن أعراضه أخف وطاة من المتحورات السابقة للفيروس.

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#وزارة الصحة الفلسطينية
#أوميكرون
#فيروس كورونا

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