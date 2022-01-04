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كورونا في الضفة وغزة: 7 وفيات و324 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 15:27

كورونا في الضفة وغزة: 7 وفيات و324 إصابة جديدة
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 7 حالات وفاة و324 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى 258 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن "حالات الوفاة سجلت في قطاع غزة (حالتان)، طولكرم (حالتان) وحالة واحدة في كل من جنين والخليل وبيت لحم".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 46، رام الله والبيرة 86، ضواحي القدس 3، الخليل 39، طولكرم 10، طوباس 4، جنين 14، نابلس 15، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103". لافتة إلى أنه تم إجراء 5976 فحصا.

وأضافت الكيلة أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 22، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 9، الخليل 34، طولكرم 6، طوباس 7، جنين 21، نابلس 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 103".

وأوضحت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 15 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الضفة
#قطاع غزة
#الصحة الفلسطينية

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