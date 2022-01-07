إصابات برصاص الاحتلال في مواجهات متفرقة بالضفة

أصيب عدد من الشبان بجروح إثر تعرضهم لإطلاق قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوبهم، بالإضافة إلى العشرات بحالات اختناق إثر استهدافهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع في مواجهات متفرقة بالضفة، اليوم الجمعة.

وعلى جبيل صبيح في بيتا، جنوب نابلس، أصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، أن "10 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، اثنان منهم بالرأس، بالإضافة إلى إصابة 44 مواطنا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 نتيجة سقوطهم خلال المواجهات في بيتا".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، وذلك من خلال إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات".

وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وحسب المعلومات الواردة، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري في مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص في اليد والقدم، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، أسفرت مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال عن إصابة 12 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و20 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين الذين خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين، ما أدى إلى إصابة 12 منهم بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

وفي مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان والتي انطلقت إسنادا للأسير ناصر أبو حميد ولجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أسفر عن إصابة 5 شبان بالرصاص والعشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا".

وفي مدخل البيرة الشمالي، أصيب صحافي بجروح إثر استهدافه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

ووفقا للتفاصيل المتوفرة، فإن الصحافي معتصم سقف الحيط، أصيب بالرصاص المطاطي في منطقة الصدر خلال المواجهات، التي أعقبت قمع الاحتلال لمسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين.

كما سجلت عدة إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة صوب المشاركين في المسيرة في محاولة لتفريقهم.

وفي بلدة تقوع شرق بيت لحم، وقعت مواجهات خلال تصدي مواطنين لمسيرة استفزازية للمستوطنين وسط حماية قوات الاحتلال على الشارع الرئيسي في منطقة خربة الدير.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسماعيل سليمان (20 عاما)، فيما أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين.