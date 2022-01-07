مستوطنون يهاجمون سوسيا واعتقالات في بدو ويعبد

هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، مساء الجمعة، قرية سوسيا قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق ناشط محلي.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوبي الخليل، فؤاد العمور، "هاجم حوالي 50 مستوطنًا من مستوطنة سوسيا الإسرائيلية، قرية سوسيا الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي الخليل".

وأضاف أن "المستوطنين حاولوا اقتحام القرية، إلا أن أهالي القرية قاموا بالتصدي لهم، قبل أن تندلع مواجهات، أطلق خلالها المستوطنون النار، دون وقوع إصابات".

وأوضح العمور أن المستوطنين انسحبوا عقب التصدي لهم، إلا أن جيش الاحتلال يواصل التواجد في محيط القرية.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، وتشير منظمات حقوقية إلى أن الاحتلال يتساهل مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، 5 شبان فلسطينيين من بلدتي يعبد في جنين وبدّو قرب القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 شبان من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، شمالي الضفة".

والشبان هم أحمد يوسف أبو بكر، وسميح نصر سميح أبو بكر، ورشدي جواد الشيخ علي، وجميعهم في العشرينيات من العمر، بحسب المصدر.

واعتقل الشبان أثناء تواجدهم بمنطقة "مريحة" في بلدة يعبد، واقتيادهم إلى معسكر "دوتان" العسكري شمال الضفة.

وفي القدس، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابين من بلدة بدو.

وأوضح مصدر محلّي أن "قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فؤاد منصور، وعلي أبو عيد، خلال مواجهات اندلعت عقب مسيرة إسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على الشارع الواصل بين قريتي بيت دقو وبيت إجزا القريبتين من البلدة.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري بمدينة رام الله وسط الضفة، ومعتقل منذ 2002، ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات (مدى الحياة) و50 عاما، بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى"، التابعة لحركة "فتح".

وهو أحد 5 أشقاء يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في سجون إسرائيل، وهدمت قوات الاحتلال منزلهم مرات عديدة، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات.

وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4600، بينهم نحو 500 أسير إداري، و34 أسيرة و160 قاصرا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.