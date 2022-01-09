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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بأوميكرون إلى 291

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 09:54

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بأوميكرون إلى 291
في مشفى برام الله (توضيحيّة - "أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" إلى 291.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في بيان، أن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 291، بعد تسجيل 49 إصابة جديدة.

وأضاف أن غالبية الإصابات هي لأشخاص قادمين من خارج البلاد ومخالطين.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون" لأشخاص قادمين من الخارج.

وتم اكتشاف متحور "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ويواصل انتشاره السريع في دول العالم في طريقة ليصبح السائد في إصابات "كورونا" عوضا عن متحور "دلتا".

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#فيروس كورونا
#أوميكرون
#الضفة الغربية

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