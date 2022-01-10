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مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 18:04

مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت
خلال اعتقال الطلاب (شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اقتحمت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، جامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، واعتقلت وأصابت عددا من طلبتها، بحسب ما أعلنت إدارة الجامعة.

وجاء في بيان نشرته الجامعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "جريمة جديدة ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني تجاه جامعة بيرزيت وطلبتها، حيث اقتحمت قوات المستعربين (جنود إسرائيليون يتخفون بزيّ عربي)، وجيش الاحتلال مدخل الجامعة الشمالي، وأطلقوا الرصاص الحي على الطلبة، فأصابوا واعتقلوا عددا منهم".

وقالت الجامعة إن "محاميها يعمل الآن على معرفة أوضاع الطلبة المختطفين"؛ فيما أدانت هذا "الاعتداء السافر على الجامعة"، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجنود الاحتلال وهم يعتدون على عدد من الطلبة ويلقونهم أرضا، ويقيّدون أيديهم خلال عملية الاعتقال، ومقاطع أخرى لسيارة استخدمها الجنود للوصول إلى الجامعة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن القوة الإسرائيلية اعتقلت 5 طلاب وهم: إسماعيل البرغوثي، قسّام نخلة، عبد الحفيظ شرباتي، وليد حرازنة ومحمد الخطيب.

وقالت إن اثنين من الطلبة أُصيبا بعد "إطلاق نار كثيف".

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "الاقتحام الهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال لحرم جامعة بيرزيت، وإطلاق النار على الطلبة، واعتقال خمسة منهم".

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، إن "هذا الاعتداء جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال وحربه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومؤسساته، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية التي تجّرم مثل هذه الاقتحامات".

وطالبت "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها ’يونسكو’ بإدانة هذا الاقتحام، وإدانة ما تتعرض له المؤسسات التعليمية الفلسطينية من اعتداءات ومضايقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا ولمؤسساته التعليمية".

وقالت حركة "حماس"، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، "ارتكبت جريمة جديدة حيث تسللت إلى حرم جامعة بيرزيت وأطلقت النار على الطلاب، وأصابت واختطفت عددا منهم".

وأضافت: "نستنكر وندين بشدّة ملاحقة قوات الاحتلال للحركة الطلابية النقابية واختطاف الطلاب واقتحام الجامعات".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن قواته "نفذت نشاطا من أجل اعتقال مطلوب فلسطيني في بيرزيت، وخلال عملية الاعتقال حاول المطلوب الهروب من المكان، فأطلقت القوة النار نحوه وأصابته".

بودكاست عرب 48

#جامعة بيرزيت
#اعتقالات

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