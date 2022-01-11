الاحتلال يمنع عائلة الأسير أبو حميد ومحاميه من زيارته ... ووقفات مسانِدة بالضفة

شهدت عدة محافظات في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وقفات تضامن وإسناد، للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة الأسير ناصر أبو حميد المصاب بمرض السرطان، والذي يزداد وضعه خطورة، فيما تمنع سلطات الاحتلال محاميه وعائلته من زيارته، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى.

وشارك عشرات الفلسطينيين وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية في وقفة تضامن مع الأسرى، جرت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة.

وطالب متحدثون في الوقفة، التي دعت لها مؤسسات تُعنى بقضايا الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، بتدخل حقوقي عاجل من أجل الإفراج عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

من تظاهرة مسانِدة للأسير أبو حميد بالضفة ("الأناضول")

وقال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، في كلمته إن إسرائيل تمارس "القتل البطيء" بحق الأسرى.

وأضاف: "دولة الاحتلال تتابع عملية قتلهم (الأسرى) بشكل بطيء في جريمة وحشية كبرى".

وتابع: "سياسة الإهمال الطبي تتورط فيها كل مؤسسات الدولة (إسرائيل)".

من جهته، دعا منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله، عصام أبو بكر، إلى "أوسع حملة تضامن شعبية ورسمية مع الأسرى المرضى".

وقال: "نطالب رسميا وشعبيا بأوسع حملة تضامن من أجل تأمين إطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، وتسليط الضوء على واقع الأسرى المرضى من أجل تأمين الإفراج عنهم وإنقاذ حياتهم".

("الأناضول")

ودعا أبو بكر إلى "تكثيف الجهد الشعبي والرسمي بأوسع الطاقات لإيصال رسالة الأسرى لكل المؤسسات الدولية، وإرسال لجان تحقيق ولجان طبية تقف عن كثب على حقيقة ما يجري من انتهاكات للقانون الدولي من قبل دولة الاحتلال".

كما شهدت محافظتي طولكرم وطوباس وقفات مماثلة، رفضا لـ"سياسة الإهمال الطبي" بحق الأسرى المرضى، وبخاصة الأسير أبو حميد.

مساع لنقل الأسير للعلاج في الأردن أو مصر

وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى، حسن عبد ربه، أن الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة وبوضع صحي خطير للغاية وغير مطمئن على الإطلاق، وموصول بأجهزة التنفس الاصطناعي، إذ يعاني من التهاب جرثومي حاد في الرئتين، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المحامين وذويه من زيارته، تحت ذرائع وحجج واهية.

الأسير ناصر أبو حميد

ولفت إلى أن "هناك جهود متواصلة للضغط على سلطات الاحتلال، لنقله للعلاج في الأردن أو مصر"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف أن أبو حميد خضع في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي لعملية استئصال ورم سرطاني، فيما خضع قبل أسابيع لجلستين من العلاج الكيماوي، إلا أنه تعرض قبل عدة أيام لانتكاسة صحية نقل على أثرها للمستشفى، محمّلا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عما حدث ويحدث له.

ودعا عبد ربه مؤسسات المجتمع الدولي، وبخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى العمل الفوري لتشكيل اللجنة الطبية، وألا يترك الاحتلال متفردا بالمعلومات الحقيقية عنه.

وكانت هيئة الأسرى تقدمت يوم الخميس الماضي بطلب للإفراج عن الأسير ناصر للجنة الإفراجات المبكرة التابعة لإدارة سجون الاحتلال، إلا أنها لم تتلق بعد ردا على الطلب. كما تقدمت بطلب آخر لاستصدار تصريح زيارة لأحد محاميها للتوجه إلى مستشفى "برزلاي" والاطلاع عن كثب على وضع الأسير أبو حميد، وعلى آخر التقارير الطبية حول التطورات التي تطرأ على حالته الصحية.

مُطالَبة بالضغط على الاحتلال

في السياق، طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد.

جاء ذلك خلال اجتماع الكيلة، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، إليس دوبوف، بحضور رئيس نادي الأسير قدورة فارس، ووكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، ورئيس وحدة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص.

خلال لقاء الكيلة باللجنة الدولية للصليب الأحمر ("وفا")

وسلمت وزيرة الصحة رسالة عاجلة لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت فيها إن "ممارسات الاحتلال بحق الأسرى المرضى يعد خرقا صارخا لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وإن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى، وعدم تقديم العلاج المناسب وتوفير الظروف الصحية المناسبة لهم".

إصابة 8 أسرى بكورونا في "ريمون"

وفي سياق متّصل، أفاد نادي الأسير بتسجيل 8 إصابات بفيروس كورونا في قسم 6 في سجن "ريمون" بينها حالة أُعلن عنها صباحًا.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس بين الأسرى والتي تمكّنت المؤسسات من توثيقها منذ بداية انتشار الوباء في سجون الاحتلال في شهر نيسان/ أبريل 2020 حتّى كانون الثاني/ يناير الجاري 2022، إلى 402 إصابة بعد تسجيل 8 إصابات جديدة في سجن "ريمون".

("الأناضول")

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن مدى الحياة، بتهمة مقاومة الاحتلال والمشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".

وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021، بلغ عدد الأسرى قرابة 4600، بينهم نحو 600 أسير مريض، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.