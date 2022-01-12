بيت لحم: مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السادس

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، الأربعاء، إثر سقوطه من علو في محافظة بيت لحم، وفقًا لبيان صدر عن الشرطة الفلسطينية.

وأفاد البيان بأن "النيابة العامة فتحت تحقيقًا في ظروف وفاة طفل (4 سنوات) في محافظة بيت لحم، وباشرت الشرطة إجراءات الكشف والمعاينة وجمع الاستدلالات".

وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات إن "شرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغًا عن وصول طفل يبلغ من العمر 4 أعوام بحالة صحية حرجة إلى أحد مشافي المحافظة إثر سقوطه من منزله المتواجد بالطابق السادس في مدينة الدوحة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته في ما بعد متأثرًا بإصابته".

وأضاف ارزيقات: "تحرك وكيل النيابة العامة وطواقم الشرطة إلى المستشفى، حيث باشرت الشرطة إجراءاتها، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الطفل لحين استكمال الإجراءات القانونية".