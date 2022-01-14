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إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وكفر قدوم

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 17:27

إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وكفر قدوم
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق إثر مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة بيت دجن، شرق نابلس، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أن "8 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي و15 بحالات اختناق، فيما أصيب مراسل تلفزيون فلسطين محمد الخطيب بكسور عقب استهدافه بقنبلة غاز، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية".

وأضافت أن "قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية بالرصاص المعدني، ما أسفر عن تضرر زجاجها الأمامي".

وفي كفر قدوم، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعين المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات جرى علاجها ميدانيا".

ولفت إلى أن "المئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد".

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#بيت دجن
#كفر قدوم
#الضفة
#الاحتلال
#مواجهات

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