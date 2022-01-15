تظاهرة في غزة دعما لأهالي النقب في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

تظاهر التجمّع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، دعما لصمود أهالي النقب، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقّهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي نُظّمت في ساحة المجلس التشريعي في مدينة غزة، لافتة كبيرة كُتب عليها "وقفة شعبية تضامنية (...) نصرة لأهلنا في النقب المُحتل ضد الإرهاب الصهيوني".

ودعا محمد فارس، المتحدث باسم التجمّع، المجتمع الدولي والعربي إلى "التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق سكان النقب".

(الأناضول)

وقال: "على المجتمع الدولي أن يوقف المهزلة التي تحدث في النقب، والتي نعدّها محاولة يائسة للسيطرة على الأراضي".

وتابع "نُحيّي صمود سكان النقب، ونقول لهم أننا معكم في دعم صمودكم وتضحياتكم".

وطالب العالم بـ"التحرك للمحافظة على حقوق سكان النقب، التي تعتبر جزءا من الحقوق الإنسانية التي ينشدها المجتمع الدولي".

وأضاف أن "ما يحدث في النقب مخالف للقيم الإنسانية، ويجب الوقوف بجانب السكان بشجاعة".

وتواصلت الاحتجاجات في النقب، الليلة الماضية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات التجريف التي تستهدف الأراضي العربية في النقب بذريعة "التشجير".

كما تواصلت حملة الاعتقالات التي تشنها الشرطة الإسرائيلية، حيث نفذت حملة مداهمات دخلت خلالها إلى بلدة تل السبع، ونشرت قواتها عند مداخل شقيب السلام وسعوة، التي شهدت عمليات التجريف.

ورصدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب اعتقال 132 خلال اليومين الأخيرين، على الأقلّ.