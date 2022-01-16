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الجزائر تستضيف 6 فصائل فلسطينية للتباحث بالمصالحة

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 07:45

الجزائر تستضيف 6 فصائل فلسطينية للتباحث بالمصالحة
مبادرة جزائرية لإحياء الحوار الوطني الفلسطيني (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

وصلت وفود 6 فصائل فلسطينية إلى الجزائر، لبحث ملف المصالحة مع جهات سيادية عليا في البلاد، بحسب ما أعلن رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب.

وتضم الفصائل الستة: فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية – "القيادة العامة".

وأوضح الجاغوب عبر صفحته على "تويتر" بأن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، يضم عضوا اللجنة المركزية، دلال سلامة ومحمد المدني، وبحضور سفير فلسطين في الجزائر الدكتور فايز أبو عيطة.

من جانبها، أعلنت حركة حماس، تلقي رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وأوضحت الحركة أن هنية شكل "وفدا من عضوي المكتب السياسي، خليل الحية، وحسام بدران"، لزيارة الجزائر.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع الرئيس محمود عباس في السادس من كانون أول/ ديسمبر الماضي، على استضافة مؤتمر جامع للفصائل.

وستبحث الجهات السيادية العليا في الجزائر، اليوم الأحد، مع وفود الفصائل مع كل وفد بشكل منفصل الرؤية الفصائلية لإمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، والعمل لتصحيح المسار.

بودكاست عرب 48

#تاجزائرة
#المصالحة
#الفصائل الفلسطينية
#حوار وطني
#محمود عباس
#عبد المجيد تبون

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