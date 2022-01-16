هجمات عدوانية للمستوطنين في برقة وسبسطية شمالي الضفة

شن مستوطنون، مساء اليوم، الأحد، هجمات على منازل المواطنين في قريتين فلسطينيين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية، شمال غربي نابلس، محمد عازم، إن مئات المستوطنين خرجوا في مسيرة مرورا من أراضي سبسطية تجاه مستوطنة "حومش".

وأضاف عازم أن المستوطنين خلال مسيرتهم هاجموا بالحجارة منازل المواطنين ومركباتهم قرب بلدة سبسطية، ما أسفر عن أضرار مادية.

بدوره، أفاد رئيس مجلس قروي برقة شمال غرب نابلس، زياد أبو عمر،بأن المستوطنين توجهوا إلى مستوطنة "حومش" سيرا على الأقدام، مرورا عبر أراضي قرية برقة.

وأضاف أن المستوطنين قاموا بالاعتداء على منازل القرية، وخلال محاولة الشبان التصدي لهم، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وفر الحماية للمستوطنين.

وبين أن الجيش أطلق قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني والحي، ما أسفر عن إصابات طفيفة بالاختناق.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا منزل المواطن إياد راغب صلاح في المنطقة الغربية من القرية.

وأوضح أن الأهالي تصدوا لاعتداء المستوطنين، مضيفا أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضاف دغلس أن مستوطنين انتشروا قرب مدخل برقة على طريق جنين- نابلس، وهاجموا المركبات الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وتتعرض قرية بُرقة لاعتداءات من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤدي إلى نشوب مواجهات مع الأهالي.

ويحاول مستوطنون مهاجمة منازل الفلسطينيين في القرية وتنظيم مسيرات للعودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة منذ عام 2005، الواقعة على أراضي قريتي "بُرقة" و"سيلة الظهر".

وعلى صعيد متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، حاجزين عسكريين جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة النشاش، المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا") أن الاحتلال نصب حاجزا آخر على المدخل الغربي لبلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال عمدت إلى استفزاز المواطنين الفلسطينيين وتفتيش مركباتهم والتدقيق في هوياتهم.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، ويقول فلسطينيون إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تتساهل مع المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف مستوطن متطرف حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس.