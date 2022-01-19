اعتقال 35 فلسطينيا و4 عائلات بالقدس تهدم منازلها قسرا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تواصل بلدية الاحتلال، إجبار المقدسيين على هدم منشآتهم السكنية والتجارية، بأيديهم، بتهديدهم بفرض غرامات مالية وأجرة هدم لطواقم وآليات البلدية وقواتها المرافقة.

ففي الشيخ جراح هدمت جرافات الاحتلال منزل عائلة الصالحية، فيما تم اعتقال 27 شخصا من أفراد العائلة والمتضامين الذين تم التنكيل بهم والاعتداء عليهم خلال عملية إخلاء المنزل بالقوة تمهيدا لهدمه.

وفي مخيم شعفاط، اضطر محمد جمال محمد علي ل هدم منشآته السكنية (شقتان) بعد أن رفضت لجان التنظيم التباعة للاحتلال استصدار رخص للمنشآت السكنية.

وقال محمد جمال، إنه بنى شقتين كي يخرج من المنطقة التي يعيشها داخل المخيم والمكتظة بالسكان، ويتوسع مع عائلته وأبنائه وإخوته الخمسة، لافتا إلى أنه كان سيكمل البناء لهم فوق شقتيه إلا أن الاحتلال منعه من ذلك وباغته بأمر الهدم.

وقام محمد جمال بهدم سقف المبنى السكني كي لا يتحمل مخالفة بقيمة 350 ألف شيكل، لطواقم بلدية الاحتلال وعناصر الشرطة التي ستشرف على الهدم.

وأضاف "تفاجأنا أن ما قمنا بع لم يعجب البلدية ومحكمة الاحتلال، وعلي أن أهدم المبنى بشكل كامل".

وفي جبل المكبر، اضطر مالك خلايلة على هدم 3 محلات تجارية، بيده، بعد قرار نهائي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي، وأمهل حتى مساء الثلاثاء لتنفيذه.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن المحلات التجارية عبارة عن مطعم، سوبر ماركت، محل لبيع الأجهزة الكهربائية.

وأوضح خلايلة أن المحلات قائمة منذ عام 2016، وفرضت عليه مخالفة بناء قيمتها 90 ألف شيكل.

وأضاف أن البلدية كانت قد جمدت قرار الهدم حتى نيسان/ أبريل المقبل، إلا أن المحكمة المركزية أصدرت قرار الهدم النهائي، رغم المحاولات لترخيصها.

وفي بيت حنينا، قام الشاب جلال الرجبي، بهدم منزله بيده، القائمة منذ عامين.

وأوضح الرجبي أن البلدية أجبرته على هدم المنزل الذي كان يعيش فيه مع عائلته المكونة من 7 أفراد. وأضاف أن مساحته تبلغ 50 مترا مربعا.

كما قام الشاب محمد ربايعة بهدم منزله والأسوار المحيطة به. وأوضح ربايعة أن المنزل مساحته 50 مترا مربعا، وكان يعيش فيه 5 أفراد.

أما على صعيد الملاحقات في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من بلدتي جبع وبرقين وقرية العرقة في محافظة جنين.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصطفى صبح أبو الهول، ومهدي العاصي، من بلدة برقين، وسفيان عدنان فاخوري، ومراد فريد بلشة، وعز بسام حمامرة، من جبع، وعز جميل صالح من قرية العرقة.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عهد أبو عياش، ومحمد رفعت الصليبي، بعد أن داهمت منزليهما في بيت أمر وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخلي مدينة الخليل الشمالي والجنوبي، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها، ما تسبب في إعاقة مرورهم.