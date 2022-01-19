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الجلزون: وفاة زوجين اختناقا من مدفأة غاز

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 08:23

الجلزون: وفاة زوجين اختناقا من مدفأة غاز
عبد الله صافي وزوجته وجيهة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي زوجين في ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، اختناقا بتسريب غاز من مدفأة بمنزلهما، في مخيم الجلزون قضاء رام الله.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، مساء الثلاثاء، أن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة مواطن مسن وزوجته في مخيم الجلزون.

وأكدت مصادر طبية، وفاة الحاج عبد الله سعيد صافي أبو فادي (69 عاما)، وزوجته وجيهة علي عبد القادر نخلة (61 عاما)، من مخيم الجلزون، بسبب الاختناق من مدفئة غاز في المنزل، وتم نقلهما لمجمع مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.

يذكر أن المرحومة وجيهة نخلة توفيت شقيقتها قبل أسبوعين، كما توفي شقيقها قبل نحو شهرين، لتلحق بهم اليوم.

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