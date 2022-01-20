ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تندد بهدم منزل عائلة الصالحيّة بالشيخ جراح

نددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، بهدم منزل عائلة فلسطينية في القدس المحتلة، وبالخطط الإسرائيلية لبناء "مئات الوحدات السكنية الجديدة".

وقال الناطقون باسم وزارات الخارجية في الدول الأربع في بيان مشترك: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية فورا وضع حد لإجراءات الطرد وهدم المنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة (الضفة الغربية المحتلة) التي تساهم في تأجيج التوتر على الأرض".

وهدمت سلطات الاحتلال فجر الأربعاء منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جرّاح الذي بات رمزا لمواجهة الاستيطان، وذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة المنزلة وقامت بإخلاء أفراد العائلة والمتضامين معهم بقوة السلاح.

وبعد هدم المنزل، شردت شرطة الاحتلال نحو 13 من أفراد العائلة في العراء في ظل الأجواء الماطرة والباردة.

ونقل عن عائلة الصالحية قولها إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل العائلة، واعتقلت أفراد العائلة المتواجدين في المنزل، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا عن "قلقها العميق من قرار الاستمرار في مشاريع بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية".

ورأت أن هذه "الوحدات السكنية الجديدة ستضر بالتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وتشكل عائقا إضافيا أمام حل الدولتين".

وأكدت الدول الأربع أن "هذا القرار يهدد مباشرة، استدامة دولة فلسطينية مستقبلية. تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وتشكل عائقا امام إقامة سلام عادل وشامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".