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6 وفيات و1240 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 20/01/2022 - 14:03

6 وفيات و1240 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
داخل مشفى في الخليل ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات و1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا و362 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة أخرى في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالتان في نابلس، وحالة في رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 62، نابلس 217، طوباس 27، طولكرم 55، بيت لحم 116، رام الله والبيرة 256، الخليل 108، قلقيلية 14، سلفيت 13، جنين 40، أريحا والأغوار 38، قطاع غزة 294".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 88 مريضا، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 2، نابلس 33، طوباس 10، طولكرم 11، بيت لحم 57، رام الله والبيرة 86، الخليل 42، قلقيلية 3، سلفيت 4، جنين 21، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 85".

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
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