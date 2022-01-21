الاحتلال يعتدي على تظاهرة حاشدة في الشيخ جراح

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، على أهالي حي الشيخ جراح وتظاهرات الرفض لمصادرة وهدم المنازل في حيّ الشيخ جراح، الأسبوع الماضي.

وهاجم عناصر الشرطة المتظاهرين عندما حاولوا إزالة سياج وضعه مستوطنون إسرائيليون في وقت سابق، الجمعة، قرب منزل عائلة سالم، المهددة بالتهجير من منزلها.

عاجل| قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد الرشق من حي الشيخ جراح pic.twitter.com/ZDDskZ81un — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 21, 2022

واستخدمت الشرطة القوة لإخراج الناشطين من الأرض، واعتقلت عددا منهم.

ولم تصدر الشرطة تعليقا على الاعتداء.

وكان مستوطنون إسرائيليون يقودهم نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، أريه كينغ، وضعوا سياجا في محيط الأرض والتي تعود لعائلة سالم.

ووضع السياج في محيط الأرض، وسط احتجاج أفراد عائلة سالم، الذين أكدوا على أن الإجراء تم بشكل غير قانوني، ودون الحصول على إذن من المحكمة.

وتحاول الجماعات الاستيطانية منذ السبعينيات، إخراج عائلة سالم من منزلها.

ومساء الجمعة، وصل عشرات المتظاهرين إلى حيّ الشيخ جراح، لتنظيم الوقفة التي تتم بشكل أسبوعي في الحي منذ سنوات، احتجاجا على الاستيطان.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني وهتفوا بشعارات منها "الاحتلال إلى زوال" و"المستوطنون سارقون"، كما حملوا لافتات كتب عليها "لا للاحتلال" و"لا للتهجير".

وكانت أعداد المشاركين في وقفة اليوم، أكبر من الأسابيع السابقة.

وتوجهت المسيرة في وقت لاحق، إلى منزل صالحية، الذي هدمته البلدية الإسرائيلية بالقدس قبل يومين بعد إخلاء سكانه منه.

وتعتبر منطقة الشيخ جراح من أكثر الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة استهدافا من قبل المستوطنين.

وتريد الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية إخلاء العشرات من العائلات الفلسطينية من منازلها، التي تقيم فيها منذ عقود طويلة.