الاحتلال يجرف 50 دونما بالخليل ومستوطنون يقتحمون الأقصى

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، نحو 50 دونما من أراض بلدة دروا قضاء الخليل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحرسة مشددة لقوات الاحتلال.

وتعود الأراضي التي تم تجريفها لعائلة أبو شرار بالقرب من مستوطنة "نوجهوت" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا.

وقال المواطن وليد أبو شرار، وهو أحد المتضررين إن التجريف يأتي تمهيدا للاستيلاء على الأرض لصالح التوسع الاستيطاني، مبينا أن المستوطنين حاولوا الاستيلاء على أراضي مواطنين من عائلتي أبو شرار، ونصر عدة مرات.

ويوجد في المنطقة بئر مياه كان يستعمل للشرب وسقي المواشي، والآن يستخدمه المستوطنون في ري مزروعاتهم وتعبئة مسابحهم.

وفي الأغوار الشمالية، خربت أبقار المستوطنين، اليوم الأحد، محاصيل المواطنين شرق خلة "مكحول".

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن أكثر من 15 رأس بقر تعود لأحد المستوطنين، ترعى منذ ساعات الصباح، في المحاصيل البعلية التي زرعها المواطنون في المنطقة.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي قامت بإبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفوذا جولات استفزازية في ساحات وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية قبل مغادرة ساحات الحرك من جهة باب السلسلة.

كما وضيقت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في محيط باب العامود، ودققت في هويات الأهالي.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين، الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.