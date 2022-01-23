الصحة الفلسطينية: 7 وفيات بكورونا وتشخيص ألفي إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تشخيص 2,000 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، أن حالتي وفاة بكورونا سجلت في قطاع غزة، وحالتين في جنين، وحالتين في بيت لحم، بالإضافة إلى حالة في أريحا والأغوار.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم - 135 حالة، قلقيلية - 37 حالة، ضواحي القدس - 71 حالة، بيت لحم - 193 حالة، نابلس - 338 حالة، الخليل - 193 حالة، رام الله والبيرة - 449 حالة، سلفيت - 24 حالة، طوباس - 23 حالة، جنين - 59 حالة، أريحا والأغوار - 71 حالة، قطاع غزة - 407 حالات.

ووفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، بلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا 96.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضًا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضًا، بينهم 21 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.