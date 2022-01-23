9 إصابات جراء حريق منزل في بيت حنينا

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة بحالة اختناق، وذلك جراء حريق نشب فجر اليوم الأحد، داخل منزل في بلدة بيت حنينا بالقدس، حيث عملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق في منزل في بيت حنينا، وعلى الفور هرعت للمكان طواقم الإطفاء التي عملت على إخماد النيران وعلى تخليص عالقين من داخل المنزل الذي أتت النيران على محتوياته.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "الطواقم تمكنت من تخليص عالقين أصيبوا جراء استنشاق الدخان، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة بالتعاون مع خبراء الإطفاء تحقيقا لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي أدى إلى أضرار جسيمه بالمنزل، كما أتضح من التحقيقات الأولية أن سبب الحريق على ما يبدو كان بسبب مدفأة.

تحذيرات وتعليمات

يرتفع عدد الحرائق داخل المنازل، في موسم الشتاء، في أعقاب زيادة استخدام وسائل التدفئة والضغط على نُظم الكهرباء.

وهذه توجيهات عامة للوقاية من النار:

• أبعدوا أجهزة الغاز والكهرباء والمدافئ عن المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر والملابس وألعاب الأطفال وأغطية الأسرة.

• عند استعمال أجهزة التدفئة البيتية التي تعمل على الغاز أو مواقد الحطب، يجب ترك نافذة أو فتحة لتهوئة البيت.