تقرير "أمنستي": ترحيب فلسطينيّ وتأكيد على إدارة إسرائيل نظامَ "تفوّق يهوديّ"

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية، وحركتا المقاومة الإسلامية "حماس"، والجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي أكّد أن إسرائيل، دولة "فصل عنصري".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان إن تقرير منظمة العفو الدولية، "إثبات إضافي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب مساءلتها".

وأضافت أن "هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي".

وقالت: "ترحب دولة فلسطين بالتقرير الهام لمنظمة العفو الدولية، الذي رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بإخضاع "إسرائيل للمساءلة والمحاسبة".

كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون مماطلة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية".

بدورها، أشادت حركة "حماس"، بتقرير المنظّمة الدولية، واصفة إياه بـ"المهنيّ".

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بإقليم الخارج، هشام قاسم، في بيان، إن حركته تنظر "بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها".

وتابع: "التقرير يصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

وعَدّ هذا التقرير "مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".

من جانبها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها، بالتقرير، داعية إلى "اتخاذ موقف دولي بوقف دعم الاحتلال".

تجلٍّ للفصل العنصري الإسرائيليّ ("أ ب")

لكنّ الحركة قالت في بيان، إنها "تختلف مع تقرير المنظّمة في العديد من المصطلحات، كتسمية دولة الاحتلال بالدولة اليهودية".

وطالبت المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية، والفصائل، والإعلام الفلسطيني بـ"متابعة التقرير الدولي والوقوف عليه جيدا، واعتباره شهادة دولية في مواجهة الاحتلال الصهيوني".

إسرائيل تُدير نظام "تفوّق يهوديّ"

وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدير نظام "تفوّق يهودي".

ورحبت "بتسيلم" في تصريح مكتوب بالتقرير الذي أصدرته منظّمة العفو الدوليّة، اليوم، وقالت فيه إن "إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

وقالت "بتسيلم" إنّ "هذا التقرير، الذي يُضيف لَبِنة مهمّة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أن إسرائيل تُدير نظام تفوّق يهودي، في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر"، في إشارة لأراضي فلسطين التاريخية.

وأضافت: "إنها مرحلة مهمة في النضال لأجل تغيير هذا الواقع وُصولا إلى مستقبل يتمتع فيه جميع القاطنين هنا بالعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان".

ورفضت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية، الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير، لبيد ضد منظمة العفو الدولية.

وكان لبيد قد هاجم في تصريح صحافي مكتوب، أمس الإثنين منظمة العفو، وقال إنها "ليست منظمة لحقوق الإنسان، ولكنها مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد صدى الدعاية دون دراسة جدية".

واتهم لبيد المنظمة الدولية بأنها تنفي حق إسرائيل بالوجود، كدولة يهودية. ولكن "بتسيلم" قالت إنّ "المخاوف التي عبّر عنها وزير خارجيّة إسرائيل، يائير لبيد، وكذلك مزاعم شتّى منظّمات الترويج والدّعاية من أنّ هذه محاولة لنفي حقّ دولة إسرائيل في الوُجود، تكشف أنّهم يعتبرون نظام التفوق اليهودي مبرَّر وينبغي أن يدوم".

وأضافت: "من تهدّده المطالبة بالمُساواة والحفاظ على حقوق الإنسان، يكشف أنّه يُعارض هذه القيَم، ومن يقول أن هذه المطالب تمس به، يُعلن عمليّاً في أيّ طرف يقف".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد اتهمت منظمة العفو الدولية بـ"معاداة السامية" إثر إصدارها تقريرها. غير أن "بتسيلم" قالت إنّ "إطلاق تُهمة اللّاساميّة على كل من ينتقد النظام الإسرائيلي، وضمن ذلك منظمات حقوق الإنسان، هو تلاعُب ومُراوغة ينتج عنها تبخيس النضال ضدّ اللّاساميّة في أنحاء العالم والمسّ بذكرى ضحاياها على مرّ التاريخ".

وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" الدولية، و"بتسيلم"، قد قالتا في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي إن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري.

وقالت هيومن رايتس ووتش في شهر نيسان/ إبريل 2021 إن السلطات الإسرائيلية ترتكب الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.

وقبل ذلك، في كانون الثاني/ يناير 2021 أطلق "بتسيلم"، على إسرائيل وصف "دولة فصل عنصري (أبارتهايد)".