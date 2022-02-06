14 وفاة و4319 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

توفي 14 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تسجيل 4319 إصابة جديدة بالفيروس، و7480 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، أن 8 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتين في نابلس، وحالتين في طولكرم، وحالة في قلقيلية، وأخرى في الخليل.

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 314، بيت لحم 207، قلقيلية 93، نابلس 482، طوباس 89، سلفيت 102، الخليل 372، ضواحي القدس 75، رام الله والبيرة 484، جنين 195، أريحا والأغوار 73، قطاع غزة 1833".

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: طولكرم 1177، بيت لحم 692، قلقيلية 108، نابلس 781، طوباس 87، سلفيت 71، الخليل 127، ضواحي القدس 220، رام الله والبيرة 604، جنين 379، أريحا والأغوار 324، قطاع غزة 310، مدينة القدس 2600.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة 87.4% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 106 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 269 مصابا، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، اليوم الأحد، إن القطاع يشهد عنفوان الموجة الرابعة، وأن غالبية الإصابات بمتحور أوميكرون شديد الانتشار.

وتوقع القدرة أن تكون ذروة الموجة الرابعة خلال الأيام القادمة، وأن تكون هناك المزيد من الإصابات والوفيات.

وأضاف "نسجل زيادة مضطردة في حالات الدخول للمستشفيات وخاصة الخطيرة والحرجة التي تحتاج لرعاية صحية، مما قد يشكل ضغطا شديدا على المنظومة الصحية".

وتابع "يجب على كل مواطن المساهمة في السيطرة على هذه الموجة العنيفة من خلال الإسراع في تلقي التطعيم فهو الخيار الأمثل والأنجح للتقليل من حدوث المضاعفات والوفيات.

وأشار إلى أن 90% من الحالات الخطيرة والحرجة في المستشفيات هم من غير المطعمين وخاصة الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة، وأن 95% من الوفيات هم من غير المطعمين.