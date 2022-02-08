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إغلاق جامعة بيرزيت يتواصَل: 8 طلّاب يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 22:17

إغلاق جامعة بيرزيت يتواصَل: 8 طلّاب يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام
أحد مداخل جامعة بيرزيت (صفحة الجامعة في "فيسبوك")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بدأ 8 طلاب من كوادر الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت، الثلاثاء، خوضَ إضراب مفتوح عن الطعام، في محاولة لتشكيل ضغط على إدارة الجامعة، حتى تستجيب لمطالب عدّة على رأسها إقالة نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية والاتصال، غسان الخطيب، وعميدة شؤون الطلبة عنان الأتيرة.

جاء ذلك بحسب ما أفاد منسّق كتلة الوحدة الطلابية في الجامعة، وليد حرازنة، الثلاثاء، مشيرا إلى أن الطلبة الذين شرعوا بالإضراب يمثّلون كوادر الكتلة الإسلامية (حماس)، والقطب الطلابي (الشعبية)، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية (حزب الشعب).

وذكر حرازنة أن المطلب الأساسي والذي تتوقف عليه أي حلول حتى الآن، هو مطلب الحركة الطلابية المتمثل بإقالة الخطيب، والأتيرة، موضحا أن بقية المطالب هناك تفاهم حولها مع إدارة الجامعة، إلا أن مطلب إقالة الخطيب والأتيرة تعتبره الجامعة خطًا أحمر، وشأنا إداريا لا علاقة للحركة الطلابية به.

يأتي ذلك فيما يتواصل إغلاق الجامعة لليوم التاسع والعشرين تواليا، دون التوصّل إلى حلٍّ بين إدارة الجامعة والحركة الطلابية، علمًا بأنه قُدِّمت مبادرات عدّة من قِبل عدة جهات في سبيل الوصول إلى حل ينهي الأزمة.

وفي بيان سابق، قالت الجامعة إن الأزمة لم تنشأ على خلفية مطالب نقابية طلابية، وإنما بسبب إصرار الطلبة على ممارسة نشاطات مخالفة لأنظمة وقوانين الجامعة، بالرغم من تنبيه الطلبة من قبل الإدارة في حوارات سابقة إلى ضرورة الالتزام بهذه القوانين والأنظمة.

وأضافت أنها فوجئت بإغلاق الحرم الجامعي من قبل الطلبة بعد ساعات الدوام، وعقد مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الطلبة، عرض فيه مطالب نقابية لم تسمع بها الإدارة من قبل.

ورأت الإدارة أن إغلاق الحرم الجامعي أمام 14 ألف طالب، وألف موظف، ومنعهم من القيام بأعمالهم، بالإضافة إلى مئات الزائرين المحليين والدوليين، يعد مخالفة جسيمة لأنظمة وقوانين الجامعة بالدرجة الأولى، وللأعراف والمعايير النقابية الحقة بالدرجة الثانية.

وأكدت أن الاستمرار في الإغلاق يهدد مصير العملية الأكاديمية في الجامعة، بما فيه تأخير البدء في الفصل الثاني، وانعكاس ذلك سلبًا على الدورة الصيفية.

في المقابل، اتهم الطلاب المعتصمون إدارة الجامعة بالتعنت في الاستجابة لمطالبهم، وممارسة الضغوطات عليهم. وأكدت الحركة الطلابية أنها لن تتنازل ولن تسمح لإدارة الجامعة بـ"كسر عزيمتها".

وتتهم الحركة الطلابية عميدة شؤون الطلبة في جامعة بيرزيت بتعطيل عملهم النقابي، ووضع عراقيل قبل الموافقة على أي نشاط. كما تصرّ الكتل الطلابية التي يعتصم طلبة منها، على إقالة الخطيب.

بودكاست عرب 48

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#كوادر طلابية
#إغلاق جامعة بيرزيت

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