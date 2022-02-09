عودة الدوام الوجاهيّ في مدارس الضفة السبت

أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية، في بيان أصدرته قبيل انتصاف ليل الأربعاء، عودة الدوام الوجاهي اعتبارا من السبت المقبل، والذي كان متوقفا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أنّ الدوام سيُستأنف "صباح يوم الأحد المقبل، الموافق 13 شباط/ فبراير الجاري، والسبت 12 شباط الجاري، للمدارس التي تداوم السبت".

وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة الالتزام بالكمامات وإجراءات الوقاية، وتكثيف حملة تطعيم الطلبة في المدارس".

وسجلت الضفة وقطاع غزة 19 حالة وفاة و6091 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 8194 حالة شفاء، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق الأربعاء.

ويستدل من التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 6 حالات وفاة سجلت في الخليل، و4 في قطاع غزة، و3 في بيت لحم ومثلها في جنين ونابلس، وحالة واحدة في قلقيلية.