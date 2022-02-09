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كورونا في الضفة وغزة: 19 وفاة و6091 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 13:52

كورونا في الضفة وغزة: 19 وفاة و6091 إصابة جديدة
تطعيم ضد كورونا في رام الله (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

سجلت الضفة وقطاع غزة 19 حالة وفاة و6091 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 8194 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الأربعاء.

ويستدل من التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 6 حالات وفاة سجلت في الخليل، 4 في قطاع غزة، 3 في بيت لحم ومثلها في جنين ونابلس وحالة واحدة في قلقيلية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 214، طوباس 78، قلقيلية 95، الخليل 508، بيت لحم 125، ضواحي القدس 56، جنين 190، نابلس 281، سلفيت 55، أريحا والأغوار 45، قطاع غزة 2647، مدينة القدس 1450، بعد إجراء 14272 فحصا".

وتابعت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 337، طوباس 34، قلقيلية 178، الخليل 771، بيت لحم 349، ضواحي القدس 323، جنين 391، نابلس 1865، سلفيت 209، أريحا والأغوار 150، قطاع غزة 700، مدينة القدس 1800".

ولفتت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 116 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 320 مصابا، بينهم 34 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت جرعات التطعيم المضادة للفيروس، التي أعطيت للمواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية 3734 جرعة، و4169 في قطاع غزة.

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#الضفة
#قطاع غزة
#وزارة الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا

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