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مطالبة فلسطينيّة بتدخّل دوليّ لوقف عمليات القتل والهدم الإسرائيليّة

تاريخ النشر: 14/02/2022 - 22:45

مطالبة فلسطينيّة بتدخّل دوليّ لوقف عمليات القتل والهدم الإسرائيليّة
(أرشيفية "وفا")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

طالبت الحكومة الفلسطينية، الإثنين، المجتمع الدولي، بالعمل على وقف عمليات القتل وهدم البيوت، التي تنفذها إسرائيل، بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الحكومة لفلسطينية، محمد اشتية، نقله الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم الذي قال إنّ "رئيس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات القتل، والتنكيل، وهدم البيوت، وترويع الآمنين، في السيلة الحارثية، والشيخ جراح".

وقال اشتية إن إسرائيل تمارس "جرائم حرب، واضطهاد، وعنصرية، وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين".

وفجر الإثنين، أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا شمالي الضفة الغربية، وأصاب آخرين، كما هدم منزل أسير، في حين يشهد حي الشيخ جراح في القدس اعتداءات منواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، أسفر، الأحد، عن إصابة 31 فلسطينيا واعتقال 12.

وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إنّ المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، يتابع الوضع عن كثب في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ويطالب الطرفين بالمحافظة على الهدوء.

وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام: "يتابع السيد تور وينسلاند الوضع عن كثب وهو يطالب بالمحافظة على الهدوء من كلا الطرفين".

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#الحكومة الفلسطينية
#إسرائيل
#الاحتلال الإسرائيلي

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