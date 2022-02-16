الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف إجلاء أهالي الشيخ جراح

طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل، اليوم الأربعاء، بوضع حد لسياسة هدم بيوت الفلسطينيين أو إجلائهم منها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة وحي الشيخ جراح.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

ومنذ الأحد، يشهد حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مواجهات بين الفلسطينيين من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، بعد اقتحام النائب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الحي وإقامة مكتب برلماني هناك برفقة عشرات المستوطنين.

وتعقيبا على ذلك قال دوجاريك: "نحن نتابع عن كثب الوضع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة بما في ذلك احتمالات حدوث عمليات إجلاء (الفلسطينيين من بيوتهم)".

وأضاف: "من المهم للغاية أن يكون هناك عدم تصعيد للوضع ولا بد من ضبط النفس والهدوء ونحن نواصل مطالبة السلطات الإسرائيلية بضرورة وضع حد لسياسة هدم منازل الفلسطينيين، وكذلك إنهاء إجلاء العائلات الفلسطينية سواء في حي الشيخ جراح أو في أي منطقة أخرى من مناطق الضفة الغربية المحتلة".

وحول استشهاد الشاب نهاد أمين البرغوثي على يد القوات الإسرائيلية الثلاثاء، إثر مواجهات وسط الضفة الغربية المحتلة قال دوجاريك: "نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

واستشهد الشاب الفلسطيني إثر اصابته برصاصة حية في الصدر، ونقل لتلقي العلاج بالمستشفى الاستشاري في رام الله، قبل أن يعلن عن استشهاده.