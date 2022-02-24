اقتحامات للأقصى وإصابات باعتداء على طلبة اللبن الساوية

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية للمستوطنين لمواصلة الاعتداءات لليوم الرابع على طلبة مدارس اللبن الشرقية ومدرسة اللبن- الساوية قضاء نابلس.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن شرطة الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، حيث نفذوا جولات استفزازية من باب المغاربة وحتى "باب السلسلة"، بينهم طلاب معاهد توراتية، استمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.

كما اقتحم ضباط وشخصيات من شرطة ومخابرات الاحتلال المصلى القبلي ونفذوا جولة استفزازية فيه.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات استفزازية على فترتين صباحية ومسائية يومياً ما عدا الجمعة والسبت، من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وفي الضفة الغربية، أصيب طالبان ومعلم، اليوم الخميس، إثر اعتداء قوات الاحتلال، على مدرسة اللبن– الساوية الثانوية المختلطة، جنوب نابلس.

وأفاد مدير المدرسة ياسر غازي لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتدت بأعقاب البنادق على طالبين ومعلم وحاولت خنق أحدهم، أثناء توجههم للمدرسة، كما هاجمت المدرسة بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الطلبة والمعلمين بالاختناق.

وأوضح أن الاحتلال والمستوطنين يمارسون اعتداءاتهم على الطلبة والمعلمين لليوم الرابع على التوالي، ويحاولون منع استمرار المسيرة التعليمية وإعاقة وصولهم للمدرسة.

بدوره، أكد رئيس المجلس القروي يعقوب عويس، أن عشرات المستوطنين تجمعوا على مدخل البلدة صباحا بحراسة من جيش وشرطة الاحتلال، ومارسوا الاستفزاز والعربدة، ما أدى لعرقلة وصول الطلبة لمدارسهم لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف أن أهالي البلدة تصدوا لتلك الاستفزازات، وتمكنوا من إيصال الطلبة للمدارس.