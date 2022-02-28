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الاحتلال يفرق الفلسطينيين بالمياه العادمة: إصابات واعتقالات في باب العامود

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 15:08

الاحتلال يفرق الفلسطينيين بالمياه العادمة: إصابات واعتقالات في باب العامود
الآلاف في القدس والمسجد الأقصى، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نفذت قوات الاحتلال اعتداءات على فلسطينيين تواجدوا في منطقة باب العامود بمدينة القدس، بعد ظهر اليوم الإثنين ما أسفر عن وقوع عدة إصابات فيما اعتقلت طفلا وشابا بعد الاعتداء عليهما أيضا.

وحسب المعلومات الواردة، فإن 23 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال؛ وقد جرى إحالة 4 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، فإن المئات من الضفة ومناطق الـ48 تواجدوا في القدس والمسجد الأقصى، للمشاركة في ذكرى الإسراء والمعراج.

واستنفرت قوات الاحتلال في المنطقة ومحيطها واستدعت مركبة المياه العادمة، وأقدمت على الاعتداء على المتواجدين هناك وقمعتهم، كما اعتقلت طفلا وشابا بعد الاعتداء عليهما في باب العامود.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، تواجد الآلاف من المصلين الذين حضروا احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، وشاركوا في الاحتفالية التي أعلنت عنها دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ورفع شبان مقدسيون العلم الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى، كما توشّح الأطفال العلم والتقطوا صورًا لهم فيه عند صحن قبة الصخرة المشرفة.

كما شهدت البلدة القديمة ومحيطها استنفارًا لقوات الاحتلال، وعملت على التضييق على الوافدين للمدينة.

بودكاست عرب 48

#الاحتلال
#القدس
#المسجد الأقصى
#الإسراء والمعراج
#باب العامود

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