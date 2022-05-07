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إصابة فلسطينيين بالرصاص إثر هجوم للمستوطنين شمال الخليل

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 19:30

إصابة فلسطينيين بالرصاص إثر هجوم للمستوطنين شمال الخليل
جنود الاحتلال في منطقة صافا (ناشطون)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب فلسطينيان مساء اليوم، السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالإضافة إلى تسجيل عشرات حالات الاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال إثر هجوم نفذه مستوطنون في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "المواجهات اندلعت عقب هجوم لمستوطني ’بيت عين’ المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، بحماية جنود الاحتلال، على المواطنين العزل في منطقة صافا ببلدة بيت أمر".

وذكرت مصادر محلية، أن "عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا برفقة عدد من جنود الاحتلال منطقة صافا، وأطلقوا الرصاص الحي عند وصولهم إلى أطراف المنطقة".

واندلعت مواجهات بين الشبان من جهة وجنود الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى، أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص المطاطي وعشرات حالات الاختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وتصدى الشبان للمستوطنين وجنود الاحتلال وأجبروهم على الانسحاب من المنطقة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنين على مواطن من بلدة بيتا جنوب نابلس، اليوم السبت.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن "مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطن جمال برهم حمايل، واعتدت عليه بالضرب خلال تواجده في منطقة عين أم الجرب شمال شرق بيتا، ما أسفر عن إصابته برضوض".

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#بيت أمر
#صافا
#الخليل
#الاحتلال

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