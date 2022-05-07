الاحتلال يعتقل 3 أطفال من سنجل ويستهدف الصيادين ببحر رفح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، ثلاثة أطفال من قرية سنجل قضاء رام الله، فيما استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علاء هيثم عصفور (11 عاما)، ومحمد ثائر غفري، ويوسف أحمد عصفور، وكلاهما يبلغان من العمر (13 عاما)، بعد ان داهمت منازل ذويهم فجرا، وفتشتها.

في غزة، استهدفت زوارق بحرية الاحتلال صباح اليوم السبت، مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو 6 أميال بحرية قبالة بحر مدينة رفح، وأرغمتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.