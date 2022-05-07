مستوطنون يقتحمون خربة حراشة ويعتدون على مسن بصوريف

اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، أراضي خربة حراشة في قرية المزرعة الغربية قضاء رام الله، فيما اعتدى مستوطنون على مسن أثناء تواجده في أرضه في بلدة صوريف غرب الخليل.

وأفاد مواطنون، بأن 15 مستوطنا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا خربة حراشة، وحاولوا استفزاز المواطنين المتواجدين في أراضيهم.

وفي محافظة الخليل، أوضح رئيس بلدة صوريف حازم اغنيمات، إن عددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على المسن عبد الله محمد إبراهيم اغنيمات (81 عاما) أثناء عمله في أرضه في منطقة خلة علي اغنيم شرق صوريف، ما أسفر عن إصابته بكسر في اليد ورضوض في أنحاء جسمه، نقل على اثرها للمستشفى، لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أخطرت قوات الاحتلال بهدم بركس للدواجن والأغنام، في قرية تواني شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم بركس للدواجن يبلغ مساحته 70 مترا مربعا، يعود للمواطن سليمان العدرة، وهو منسق لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا.

وأضاف العمور، أن قوات الاحتلال أمهلته 96 ساعة لإخلاء البركس من الدواجن.