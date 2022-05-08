اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بالقدس والخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين، حيث تمركزت الاعتداءات في منطقة القدس والخليل.

وداهمت قوات الاحتلال فجرا عددا من المنازل في محافظة جنين.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت منزلا في بلدة عرابة يعود لعائلة أبو صلاح، بعد أن فتشته واستجوبت ساكنيه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزلي المواطنين محمد مصطفى، وأنس محمود صعابنة، وفتشتهما.

وشنت القوات حملة تفتيش وتمشيط واسعة في قرية زبوبا غرب المدينة.

يذكر أن المستوطنين أغلقوا، الليلة الماضية، شارع جنين- طولكرم، بالقرب من حاجز دوتان العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين، من قرية المزرعة الغربية، قضاء رام الله.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين عزمي سفيان بيوض، وجهاد موسى أبو ليلى، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين إبراهيم يوسف جوابرة وإسلام الراعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب، وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال احنف يوسف اقطيش، عقب دهم وتفتيش منزل ذويه في بلدة سعير.

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالقدس والخليل

هاجم مستوطنون الليلة، مركبات المواطنين في منطقة الجلاجل وبيت عينون قضاء الخليل بالحجارة.

وأفاد مواطنون بأن عددا من مستوطني "كريات أربع" و "خارصينا" و"حفات جال" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، هاجموا مركبات المواطنين في منطقة الجلاجل وبيت عينون وعلى الطريق الالتفافي، ورشقوها بالحجارة تحت حماية جنود الاحتلال، ما تسبب بأضرار بالمركبات، ولم يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وأقدم مستوطنون، الليلة، على تحطيم زجاج مركبات المواطنين في القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إن مجموعة من المستوطنين حطمت زجاجا وثقبت إطارات مركبات فلسطينية كانت مركونة في شارع القنصلية الأميركية، قرب حي الشيخ جراح.

مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون قرب يطا

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تقطيع وتكسير 20 شجرة زيتون، في قرية التواني، شرق يطا قضاء الخليل.

وأكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ "وفا"، بأن مستوطني "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، أقدموا على تقطيع أكثر من 20 شجرة زيتون، تعود ملكيتها للمواطن حاتم محمود إبراهيم مخامرة.

مستوطنون يحرقون عشرات مركبات الخردة في بيت أمر

اشتعلت النيران، صباح اليوم الأحد، في كراج للمركبات الخردة في منطقة واد العرب شمال شرق بيت أمر تعود للمواطن عزيز ذياب سعيد عطية عوض، وقد أتت النيران على حوالي 100 مركبة.

وحسب شهود عيان في المنطقة الذين شاهدوا أعداد من المستوطنين يقومون بإشعال النار في المركبات وبحماية من جنود الاحتلال الذين كانوا متواجدين في المنطقة، وقد حضرت إلى مكان الحريق إطفائية الدفاع المدني شمال الخليل وإطفائية الخطيب وعدد من المواطنين الذين منعوا امتداد النيران إلى الجزء الآخر من الكراج.

وقد تسبب هذا الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من منازل المواطنين في منطقة ثغرة الشبك المجاورة لمكان الحريق، وقدر صاحب الكراج الخسائر المادية بأكثر من 50 ألف شيكل.