استشهاد شيرين أبو عاقلة: الرسالة مستمرة

اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي الزميلة الصحافية مراسلة قناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة، في جنين صباح اليوم الأربعاء، مرةً كونها فلسطينية ومقدسية، ومرةً ثانية بصفتها صحافية تحمل رسالة مهنية وهي نقل الحقيقة والواقع في فلسطين.

لقد عملت الزميلة شيرين أبو عاقلة طيلة أكثر من عقدين على نقل الحقيقة من فلسطين بكل تفان وشجاعة، وواجهت الموت مرات عدة خلال الانتفاضة الثانية، وأصرت على نقل رسالتها الوطنية المهنية رغم كل التحديات والمخاطر حتى دخلت قلوب وبيوت الفلسطينيين، وباتت علمًا من أعلام الصحافة الفلسطينية والعربية.

يعزي موقع "عرب ٤٨" عائلة الشهيدة والزملاء في شبكة الجزيرة الإعلامية وفي فلسطين تحديدًا، ويدين جريمة الاحتلال التي تنضاف إلى جرائمه اليومية ضد الفلسطينيين، ويؤكد على مواصلة رسالة الشهيدة شيرين أبو عاقلة بنقل الحقيقة من فلسطين، بكل شجاعة ومهنية.

لها الرحمة ولذويها وزملائها الصبر والسلوان.