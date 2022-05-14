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النيابة العامة الفلسطينية: الاحتلال تعمد ارتكاب جريمة قتل أبو عاقلة

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 23:46

النيابة العامة الفلسطينية: الاحتلال تعمد ارتكاب جريمة قتل أبو عاقلة
قناصان إسرائيليان في جنين (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، مساء الجمعة، بيانا، قالت فيه إنه "تبين من خلال إجراءات الكشف والمعاينة لمسرح الجريمة وجود آثار وعلامات حديثة ومتقاربة على الشجرة التي أصيبت قربها شيرين ناتجة عن إطلاق النار بشكلٍ مباشر باتجاه موقع الجريمة".

وأضافت النيابة في بيانها أن "نتائج التقرير الأولي للطب العدلي تشير إلى أن سبب الوفاة المباشر هو تهتك الدماغ الناجم عن الإصابة بمقذوف ناري ذو سرعة عالية نافذ إلى داخل تجويف الجمجمة من خلال جرح المدخل ومن ثم خرج المقذوف من داخل التجويف".

وأوضحت النيابة العامة أنه "تم استخراج المقذوف الناري من جثمان الشهيدة وأمرت النيابة بإحالته إلى المختبر الجنائي لإعداد تقرير فني مفصل بالشأن. وستعلن النيابة العامة عبر مؤتمر صحافي كافة النتائج النهائية لتحقيقاتها فور الانتهاء منها".

وختم البيان بالقول إننا "ماضون في استكمال كافة إجراءاتنا التحقيقية اللازمة لتوثيق جرائم الاحتلال الاسرائيلي كونها جرائم حرب تدخل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

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#النيابة العامة الفلسطينية
#اغتيال شيرين أبو عاقلة
#الاحتلال الإسرائيلي

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