مصرع شاب في حادث طرق غرب رام الله

لقي الشاب ضياء حامد النتشة (23 عاما)، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة في حادث طرق بين مركبة ودراجة نارية في بلدة بيتونيا غرب رام الله، اليوم السبت.

وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "بلاغا وصل حول وقوع حادث سير بين مركبة قادتها امرأة ودراجة نارية استقلها شاب".

الفقيد ضياء النتشة

وأسفر الحادث عن مصرع سائق الدراجة النارية متأثرا بجراحه في المشفى، فيما وصفت حالة المرأة بأنها طفيفة حيث نقلت إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وأسباب وقوع الحادث.