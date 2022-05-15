إحياء ذكرى النكبة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب العشرات من طلبة الجامعات والكليات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، اليوم بجروح وفي حالات اختناق جراء المواجهات التي اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات إحياء الذكرى الـ74 للنكبة.

في جامعة القدس ببلدة أبو ديس، اندلعت مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال التي اقتحمت الحرم الجامعي، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب الطلبة، وتسببت باختناق العشرات منهم الذي عولجوا ميدانيا.

وفي طولكرم، أصيب العشرات من طلبة جامعة فلسطين التقنية خضوري، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في محيطها.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في حرم الجامعة بعد أن وقعت مواجهات بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري المحاذي لها، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق في صفوف الطلبة وتم علاجهم ميدانيا.

وفي محافظة البيرة، أصيب 17 مواطنا، خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال عند حاجز "بيت إيل" العسكري.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإن طواقمه تعاملت مع 17 إصابة عند "بيت إيل"، منها 7 إصابات بالرصاص الحي، و3 منها بالرصاص المغلف بالمطاط و4 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة جراء السقوط وأخرى جراء حروق.

وقمعت قوات الاحتلال، مسيرة طلابية انطلقت في مخيم العروب قضاء الخليل، إحياء للذكرى الـ74 للنكبة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم قمعت بقنابل الغاز والصوت مسيرة طلابية انطلقت من وسط المخيم في ذكرى النكبة، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق، وجرى علاجهم ميدانيا.

أما في محافظة نابلس، اختطف حارس مستوطنة "يتسهار"، ظهر اليوم الأحد، فتى من قرية عوريف.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن حارس مستوطنة "يتسهار" اختطف الطالب عبد الرحيم يوسف كوكش من أمام مدرسته، وهو طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة عوريف الثانوية.