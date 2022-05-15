  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الملك عبد الله يهاتف شقيق الشهيدة: قتل أبو عاقلة جريمة تخرق القانون الدوليّ

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 20:13

الملك عبد الله يهاتف شقيق الشهيدة: قتل أبو عاقلة جريمة تخرق القانون الدوليّ
من وقفة مندّدة باغتيال الشهيدة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أدان ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأحد، جريمة قتل الصحافية الفلسطينية، الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أنها "خرق للقانون الدولي" و"تعد على حرية الصحافة"، حسبما أفاد بيان للديوان الملكي.

وقال البيان إن الملك عبد الله "قدم التعازي بوفاة الصحافية شيرين أبو عاقلة، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع أنطون أبو عاقلة شقيق الفقيدة"، معربا عن "إدانته للجريمة التي ارتكبت بحقها أثناء تغطيتها لاقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين".

وأضاف البيان أن الملك "أعرب عن خالص التعازي لذويها ولزملائها الصحافيين والإعلاميين بهذا المصاب الأليم، معربا عن استنكاره للجريمة، التي تعد خرقا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية وتعديا على حرية الصحافة".

وأشاد الملك خلال الاتصال بـ"مسيرة الفقيدة المهنية، وتميزها في تأدية مهامها لنقل الأحداث بشجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي كتب عبر صفحته في "تويتر"، الجمعة الماضي، أن "كل المعطيات وشهود العيان (تدل على) أن الشهيدة قتلت برصاص جنود الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الجريمة تستوجب تحركا دوليا، إسرائيل تتحمل مسؤولية ما يجري بتكريس الاحتلال. لا سلام وأمن ما بقي الاحتلال".

وأكد الصفدي أن "العدوان الإسرائيلي اللاإنساني المقيت على مشيّعي جثمان الشهيدة أبو عاقلة يستوجب يقظة ضميرية عالمية تلجم هذه العدوانية".

واستشهدت أبو عاقلة، الصحافية البارزة العاملة في قناة الجزيرة برصاص الاحتلال، فجر الأربعاء الماضي في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية.

وخلال تشييعها يوم الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يتمّ تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة.

بودكاست عرب 48

#ملك الأردن
#الملك عبد الله
#استشهاد شيرين أبو عاقلة
#الصحافية شيرين أبو عاقلة
#الأردن
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إحياء ذكرى النكبة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
إحياء ذكرى النكبة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

2022-05-15

بلينكن: يجب إجراء "تحقيق فوريّ" في ملابسات استشهاد شيرين أبو عاقلة
بلينكن: يجب إجراء "تحقيق فوريّ" في ملابسات استشهاد شيرين أبو عاقلة

2022-05-15

الأسير أبو حميد يواجه الموت البطيء والإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال
الأسير أبو حميد يواجه الموت البطيء والإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال

2022-05-15

الأكثر قراءة

تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة: 30 إصابة إثر قمع الاحتلال.. واستنكار دولي

تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة: 30 إصابة إثر قمع الاحتلال.. واستنكار دولي

2022-05-14
الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله للتشريح

الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد وليد الشريف وينقله للتشريح

2022-05-14
تحقيق الجيش الإسرائيلي: احتمال مقتل الشهيدة أبو عاقلة برصاصة أطلقها جندي

تحقيق الجيش الإسرائيلي: احتمال مقتل الشهيدة أبو عاقلة برصاصة أطلقها جندي

2022-05-14
الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة: الشرطة الإسرائيلية تحقق مع ذاتها

الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة: الشرطة الإسرائيلية تحقق مع ذاتها

2022-05-14
حالة الطقس: أجواء حارة جدا

حالة الطقس: أجواء حارة جدا

2022-05-14