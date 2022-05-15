مستوطنون يقتحمون الأقصى بذكرى النكبة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

واقتحم عناصر من الوحدات الخاصة ساحات الأقصى وانتشروا في ساحاته لتوفير الحماية لمسار اقتحامات المستوطنين، حيث قاموا بإبعاد الفلسطينيين عن الساحات لتأمين وحراسة الاقتحامات.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات التي نفذت جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وبعضم قام بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتأتي هذه الاقتحامات التي دعت إليها منظمات "الهيكل" المزعوم بالتزامن مع الذكرى الـ74 للنكبة.

ونشرت الجماعات الاستيطانية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، دعوة للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى خلال ساعات الاقتحام اليومية.

وفي المقابل، فرضت شرطة الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل للأقصى، وتحتجز هويات بعضهم عند البوابات الخارجية، فيما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة ومنعت من الشبان دخول الأقصى لحين انتهاء اقتحامات المستوطنين.

ووجه ناشطون ومقدسيون دعوات لتكثيف الرباط والتواجد في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المستوطنين، وإفشال مخططات التهويد في مدينة القدس.