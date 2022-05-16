اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح باليامون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية تخللها اعتقالها عددا من المواطنين، فيما أخطرت سلطات الاحتلال الشيخ عكرمة صبري بمنع السفر خارج البلاد لمدة 4 أشهر.

وزعمت الأجهزة الأمنية للاحتلال أنها اعتقلت شابا من محافظة البيرة كان بحوزته بلطة، حيث كان يخطط لتنفيذ عملية طعن بالضفة ضد مستوطنين أو عناصر من الجيش.

وفي محافظة جنين، وقع اشتباك مسلح بين شبان وجنود الاحتلال الذي اقتحموا بلدة اليامون قضاء جنين لتنفيذ اعتقالات.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات واعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووفقا لنادي الأسير تمركزت الاعتقالات في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم اعتقال كل من: طارق الشافعي، ويحيى الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي، بينما من محافظة جنين، اعتقل محمد سمودي، وباسل رائد صلاح من اليامون، الفتى زيد علي محاجنة- الطيبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد بلال فريج، وعبد الله زهير من قلقيلية، وعلاء عامر كليبي، وحسين نبيل الشيخ علي من مخيم طولكرم، والأسير المحرر نضال عبيات من بيت لحم، بينما من محافظة الخليل تم اعتقال المحرر إسلام إياد البو، وحمزة إياد البو من حلحول، وعلاء سماحة من بيتونيا غرب رام الله.

في القدس، سلمت سلطات الاحتلال، مساء الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمرا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر، وذلك بتهمة "نشاطه الإرهابي، وتشكيله "خطرا على أمن الدولة".

واعتبر الشيخ صبري قرار الاحتلال بـ"الجائر"، مؤكدا أنه لم يغير مواقفه، ولن يمنعه أو يثنيه على أداء واجبه الديني تجاه شعبه وأمته.

وأكد قائلا "سأواصل دفاعي عن المسجد الأقصى ما دمت على قيد الحياة".