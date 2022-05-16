  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح باليامون

تاريخ النشر: 16/05/2022 - 07:23

اعتقالات بالضفة واشتباك مسلح باليامون
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية تخللها اعتقالها عددا من المواطنين، فيما أخطرت سلطات الاحتلال الشيخ عكرمة صبري بمنع السفر خارج البلاد لمدة 4 أشهر.

وزعمت الأجهزة الأمنية للاحتلال أنها اعتقلت شابا من محافظة البيرة كان بحوزته بلطة، حيث كان يخطط لتنفيذ عملية طعن بالضفة ضد مستوطنين أو عناصر من الجيش.

وفي محافظة جنين، وقع اشتباك مسلح بين شبان وجنود الاحتلال الذي اقتحموا بلدة اليامون قضاء جنين لتنفيذ اعتقالات.

وأفاد نادي الأسير بشن الاحتلال مداهمات واعتقالات بمناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ووفقا لنادي الأسير تمركزت الاعتقالات في محافظة رام الله والبيرة، حيث تم اعتقال كل من: طارق الشافعي، ويحيى الشافعي، ومؤمن الشافعي، وإياس الشافعي، بينما من محافظة جنين، اعتقل محمد سمودي، وباسل رائد صلاح من اليامون، الفتى زيد علي محاجنة- الطيبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد بلال فريج، وعبد الله زهير من قلقيلية، وعلاء عامر كليبي، وحسين نبيل الشيخ علي من مخيم طولكرم، والأسير المحرر نضال عبيات من بيت لحم، بينما من محافظة الخليل تم اعتقال المحرر إسلام إياد البو، وحمزة إياد البو من حلحول، وعلاء سماحة من بيتونيا غرب رام الله.

في القدس، سلمت سلطات الاحتلال، مساء الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمرا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر، وذلك بتهمة "نشاطه الإرهابي، وتشكيله "خطرا على أمن الدولة".

واعتبر الشيخ صبري قرار الاحتلال بـ"الجائر"، مؤكدا أنه لم يغير مواقفه، ولن يمنعه أو يثنيه على أداء واجبه الديني تجاه شعبه وأمته.

وأكد قائلا "سأواصل دفاعي عن المسجد الأقصى ما دمت على قيد الحياة".

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#القدس
#مادهمات
#اقتحامات
#اعتقالات
#الاحتلال
#عكرمة صبري

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين
استشهاد داوود الزبيدي: مسيرة غضب في جنين ودعوة للنفير العامّ الإثنين

2022-05-15

الملك عبد الله يهاتف شقيق الشهيدة: قتل أبو عاقلة جريمة تخرق القانون الدوليّ
الملك عبد الله يهاتف شقيق الشهيدة: قتل أبو عاقلة جريمة تخرق القانون الدوليّ

2022-05-15

إحياء ذكرى النكبة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
إحياء ذكرى النكبة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

2022-05-15

الأكثر قراءة

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى

استشهاد شقيق زكريا الزبيدي بمستشفى "رمبام" بحيفا

2022-05-15
10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

10 قتلى على الأقل إثر هجوم مسلّح على مركز تسوّق ببافالو

2022-05-15
جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

جامعة تل أبيب: اعتقال طلاب عرب ومشاركة واسعة بمراسيم النكبة

2022-05-15
الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

الجيش الإسرائيلي يكشف هوية ضابط قُتل بخان يونس عام 2018

2022-05-15
الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

الاحتلال يزعم الكشف عن شبكة تهريب بحرية للمقاومة بغزة

2022-05-15