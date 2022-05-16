مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع عكرمة صبري من السفر

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أخطرت الشيخ عكرمة صبري بمنع مغادرته البلاد لمدة 4 أشهر.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى في الفترة الصباحية على شكل مجموعات مؤلفة من 4 مستوطنا، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال شددت من قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين للأقصى، واحتجزت الهويات عند الأبواب.

ورغم تشديدات الاحتلال، إلا أن المسجد الأقصى شهد تواجدا للفلسطينيين، الذين تصدوا بهتافات التكبير لاقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

في القدس، سلمت سلطات الاحتلال، مساء الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمرا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر، وذلك بتهمة "نشاطه الإرهابي، وتشكيله "خطرا على أمن الدولة".

واعتبر الشيخ صبري قرار الاحتلال بـ"الجائر"، مؤكدا أنه لم يغير مواقفه، ولن يمنعه أو يثنيه على أداء واجبه الديني تجاه شعبه وأمته.

وأكد قائلا "سأواصل دفاعي عن المسجد الأقصى ما دمت على قيد الحياة".

إلى ذلك، أفرجت شرطة الاحتلال، أمس الأحد، عن الأسير المقدسي إياس عبيد، من بلدة العيسوية بشرط تحويله للحبس المنزلي لمدة أسبوع، ودفع كفالة مالية قيمتها ألف شيكل.

واعتقل عبيد خلال اقتحام قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان الماضي، وقضى في زنازين التحقيق لمدة شهر.

كما أفرجت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين، عن الأسير المقدسي حمزة العباسي بشرط تحويله للحبس المنزلي لغاية يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأسير حمزة العباسي اعتقل في اليوم الثاني من تحرره، بعد أن قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال.