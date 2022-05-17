إصابة خطيرة بنابلس ونحو 70 معتقلا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ليلية في بعض المناطق مع تواصل عصابات المستوطنين الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب نابلس

وأطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم، النار على شاب قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، وقامت بإغلاق الحاجز بالاتجاهين.

وأفاد جيش الاحتلال أنه أطلق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، بالقرب من حاجز حوارة، حيث أصيب بجراح خطيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مواطن بالقرب من الحاجز، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليه، ونقله الاحتلال إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، ووصفت إصابته بالخطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب "قام فلسطيني مسلح بسكين بالركض نحو قوات الجيش قرب حاجز حوارة على مدخل مدينة نابلس، حيث قامت القوات بإطلاق النار نحوه وإصابته، حيث لم تقع إصابات في صفوف القوات".

13 معتقلا بالضفة

وأفاد نادي الأسير باعتقال العشرات في الضفة الغربية والقدس جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، حيث اعتقل 13 شابا بالضفة بينما في القدس شهدت حملات اعتقالات واسعة تخللها اعتقال أكثر من 50 شابا.

وطالت اعتقالات الضفة كل من : عمر أبو خضير، والقيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام أبو عكر، ومصطفى قنيص، من مخيم عايدة، وثائر أبو الرب من بلدة مسلية قرب جنين، وحسن ملحم، وجمال داوود، ومحسن حردان، ولؤي صبحي فريج، وحسني النيص من قلقيلية، وأحمد ناصر الدودة من حلحول، و وليد الجعفري من مخيم الدهيشة، وعلام الراعي من نابلس، ومحمد التايه من مخيم الفارعة قرب طوباس.

أكثر من 50 معتقلا بالقدس

واعتقلت شرطة الاحتلال يعتقل أكثر من 50 مقدسـيا خلال مواجهات عقب تشييع الشهيد وليد الشريف، عرف منهم موسى عايش، محمد حجازي، هيثم حجازي، وليد برقان، عمر شرباتي، حسام كالوتي، محمد عابدين، حمزة عابدين، شوقي شاهين، فادي بلبيسي، محمد دار عفور، الفتى وديع طه، الفتى محيي الدين عمر، الفتى محمد سلهب، الفتى عبد الرحمن عبد.

واقتحمت قوات الاحتلال عانين بدة قضاء جنين، ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل الرئيسية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من كافة مداخلها المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري، ونصبت حواجزها العسكرية على المداخل، وأوقفت المواطنين والمركبات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في نابلس، وتخللها إطلاق النار صوب آليات الاحتلال.

مواجهات واعتداءات بالخليل

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات المواطنين بحالات خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال، عند مدخل مخيم العروب.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت صوب الشبان والمنازل، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل كافة وفتشت مركبات المواطنين وأعاقت تحركاتهم.

وهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في شارع الشلالدة وسط الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض أن مواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في البلدة ومداهمة الجنود عدة منازل وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين، وخلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل واعتقلت الشاب احمد خالد شحدة الدودة واقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال.

ومساء الإثنين، أصيب العشرات بجراح متفاوتة، خلال مواجهات اندلعت مع شرطة الاحتلال في القدس المحتلة التي اقتحمت المقبرة التي دُفِن فيها جثمان الشهيد وليد الشريف، واعتدت وقمعت مشاركين في تشييع جثمانه.

وشهدت عدة مناطق في محافظة القدس وخاصة بيت حنينا ومحيطها مواجهات ليلية مع شرطة الاحتلال خاصة في أعقاب اعتداء الاحتلال على جنازة الشهيد الشريف وقمع للمشيعين.