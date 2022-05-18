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انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت: النتائج أوّلا بأوّل

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 19:19

انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت: النتائج أوّلا بأوّل
خلال فرز الأصوات
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بدأت نتائج انتخابات جامعة بيرزيت في الضفة الغربية المحتلة، تصدر تباعا، بعد وقت وجيز من بدء فرز الأصوات الذي جاء بعيد إغلاق صناديق الاقتراع التي أُغلِقت عند الساعة الرابعة عصرا. وتقدّمت كتلة الوفاء الإسلامية- الذراع الطلابي لحركة حماس، على كتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح، بفارق 991 صوتًا بعد فرز الأصوات في كليّات: الأعمال والاقتصاد، والعلوم، والهندسة.

وجاءت النتائج بحسب القاعات على النحو التالي، مع الإشارة إلى أن الترتيب التالي جاء وفقا لترتيب فرز الأصوات في الكليات والقاعات، بحسب ما اعتمدته الجامعة:

الصندوق الأول | قاعة مبنى عبد الرحمن الجريسي- كلية الأعمال والاقتصاد:

- الكتلة الإسلامية: 804

- كتلة اتحاد الطلبة التقدمية: 15

- كتلة الشهيد ياسر عرفات: 490

- القطب الطلابي التقدمي: 169

- كتلة الوحدة الطلابية: 23

الصندوق الثاني | قاعة كلية العلوم:

- الكتلة الإسلامية: 1007

- كتلة اتحاد الطلبة التقدمية: 15

- كتلة ياسر عرفات: 577

- كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 194

- كتلة الوحدة الطلابية: 20

الصندوق الثالث | قاعة كلية الهندسة والتكنولوجيا:

‏‎- الكتلة الإسلامية: 963

- كتلة اتحاد الطلبة التقدمية: 11

‏‎- كتلة ياسر عرفات: 716

‏‎- كتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي: 175

‏‎- كتلة الوحدة الطلابية: 22

وصباح اليوم، انطلقت الانتخابات وسط حملة اعتقالات وتهديدات للطلبة من أعضاء الكتلة الإسلامية، من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أثناء فرز الأصوات

ويبلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع في برنامج البكالوريوس 13 ألف طالب وطالبة. وجاءت الانتخابات بعد انقطاع عامين بسبب جائحة كورونا.

وتحظى الانتخابات في جامعة بيرزيت باهتمام شعبي وفصائلي واسع، لقدرتها على قياس اتجاهات الرأي العام الفلسطيني.

وتنافست 5 كتل طلابية على مقاعد المؤتمر العام البالغ عددها 51 مقعدا وهي: الكتلة الإسلامية- الذراع الطلابي لحركة حماس، وكتلة الشبيبة التابعة لحركة فتح، والقطب الطلابي التقدمي التابع للجبهة الشعبية، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية، وكتلة اتحاد الطلبة التابع لحزب الشعب وأطر يسارية.

وفُتِحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، وأُغلقت عند الرابعة عصرا، في 5 مراكز اقتراع في كليات الجامعة، وبدأت عملية الفرز، بعيد انتهاء الاقتراع.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان، إن هذه الانتخابات تحظى باهتمام شعبي واجتماعي وسياسي واسع، نظرا لانقطاعها لمدة عامين بسبب كورونا، مضيفة أنها تحرص على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنويا، كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية، وفقا للجامعة.

وشهد أول أمس انطلاق الدعاية الانتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما جرت أمس الثلاثاء، المناظرة الانتخابية.

وعقب انتهاء المناظرة اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية سبعة من نشطاء الكتلة الإسلامية خلال اقتحامها قرية دورا القرع شرق رام الله، بينهم منسق الكتلة، معتصم زلوم، ورئيس اللجنة التحضيرية، محمد عرمان.

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