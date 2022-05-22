مستوطنون يجرفون أراض بالأغوار ويهدمون خيمة بيطا

يواصل مستوطنون ومنذ عدة أسابيع، تجريف أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، وذلك من أجل إقامة مشاريع بنى تحتية وبؤرة استيطانية في المكان.

ووفق مواطنون، فإن المستوطنين يواصلون منذ شهر تجريف أراض على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار، توطئة لإقامة مشاريع بنية تحتية ومدرسة ومرافق في المنطقة".

وحذر أصحاب الأراضي من أن تكون هذه المشاريع بداية لعملية تفريغ المنطقة فعليا من سكانها الأصليين.

وقدر الناشط الحقوقي عارف دراغمة، مساحة الأراضي التي تم تجريفها من قبل المستوطنين خلال هذه الفترة بنحو 30 دونما.

يذكر أن المستوطنين بدأوا منذ شهر تقريبا تجريف الأراضي الواقعة عند "معرش"، ووضعوا خزانا قبل عام، باستخدام آليات ثقيلة.

وكان المستوطنون وضعوا "كرفانات"، وأحضروا جرافة وبدأوا بأعمال تجريف بالقرب من معرش، وخزان مياه وضعوه قبل أكثر من عام في المنطقة.

وحذر نشطاء ومهتمون من أن يكون هذا التجريف مقدمة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة.

إلى ذلك، هدم مستوطنون صباح يوم الأحد، خيمة سكنية في خربة المرتبة، شرق يطا قضاء الخليل، وسرقوا محتوياتها.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، إن "عددً من مستوطني "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هدموا خيمة سكنية تعود للمواطن محمود ادعيس وسرقوا محتوياتها".

وأضاف أن المستوطنين دمروا سياج حظيرة أغنام في المنطقة المذكورة.