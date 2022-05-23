الاحتلال يعتقل شقيق منفذ عملية تل أبيب قرب نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، الإثنين، الشاب همام فتحي خازم شقيق منفذ عملية تل أبيب، رعد خازم، من مخيم جنين بعد اعتراض طريقه خلال سفره بالسيارة في الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وجاء في التفاصيل، أن جيب للاحتلال اصطدم في المركبة التي استقلها خازم، ومن ثم تقدمت مركبة استقلتها عناصر وحدة المستعربين التي قامت باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة.

وكان خازم قد نجا من محاولة اغتيال قوات الاحتلال له بعدما أطلقوا النار عليه عندما كانت والدته وشقيقه الصغير برفقته في جنين بعد أيام من وقوع العملية في تل أبيب.

ومما يذكر أن والد منفذ عملية تل أبيب، فتحي خازم، وشقيقيه رفضوا تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال التي استدعتهم في وقت سابق إلى مكتب مخابراتها في الجلمة وحاصرت منزلهم في مخيم جنين، إلا أنها فشلت في اعتقال أي منهم.

واستشهد رعد خازم (29 عاما) من مخيم جنين في تبادل لإطلاق النار مع عناصر من وحدة "يمام" وجهاز الأمن العام "الشاباك" في مدينة يافا، وذلك بعد ساعات من وقوع العملية وسط تل أبيب حيث أسفرت حينها عن مقتل شخصين وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة يوم 7 نيسان/أبريل الماضي.