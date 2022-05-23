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الاحتلال يهدم منزلين بأريحا و3 منشآت بكفر الديك

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 12:53

الاحتلال يهدم منزلين بأريحا و3 منشآت بكفر الديك
الهدم بأريحا بذريعة عدم الترخيص (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين قيد الإنشاء، في قرية الديوك التحتا، بمحافظة أريحا والأغوار، فيما أطلق جنود الاحتلال النار على المزارعين ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة المحاصر.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" بالديوك التحتا عصام سمرات، بأن قوات معززة من جيش الاحتلال ومخابراته برفقة 3 جرافات، هدمت منزلين متجاورين قيد الإنشاء يعودان لمقدسيين، في منطقة سطيح من قرية الديوك التحتا، تبلغ مساحة كل منهما حوالي 140 مترا مربعا، وذلك بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن عمليات الهدم وإخطارات وقف البناء من قبل الاحتلال تواصلت في الآونة الأخيرة في المنطقة وخاصة في قرية الديوك التحتا، لتهجير سكان المنطقة منها.

هدم 3 منشآت زراعية في كفر الديك

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 غرف زراعية في بلدة كفر الديك قضاء سلفيت.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال هدمت الغرف الزراعية في منطقة "الكفراية" شمال البلدة تعود ملكيتها للمزارعين: نافز ايوب، واياد الراتب، ومحمد حبوب.

وذكروا أن جنود الاحتلال قاموا بمحاصرة المكان وأطلقوا قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الذين حاولوا الوصول لأراضيهم، ومن ثم باشروا بالهدم.

وفي قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع المزارعين شرق محافظة خان يونس.

وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة شرق خان يونس نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم عنوة دون التبليغ عن إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال المتمركزة شرق القطاع يوميا، إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شرق القطاع، وتجبر المزارعين ورعاة الأغنام على مغادرة أراضيهم عنوة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.

بودكاست عرب 48

#أريحا
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#سلطات الاحتلال
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